Фотография Зеркало 01661 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01661

4.7
Розничная ценаот 52 100 ₽
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Зеркало 01661
Зеркало 01661
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Зеркало 01661

4.7
52100 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина55 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес12 кг
  • Высота1000 мм

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