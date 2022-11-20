Фотография Зеркало 01663 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01663

4.5
Розничная ценаот 63 300 ₽
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Зеркало 01663
Зеркало 01663
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Зеркало 01663

4.5
63300 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина40 мм
  • Ширина900 мм
  • Вес27,6 кг
  • Высота2000 мм

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