Фотография Зеркало 01664 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01664

4.3
Розничная ценаот 45 700 ₽
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Зеркало 01664
Зеркало 01664
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Зеркало 01664

4.3
45700 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина40 мм
  • Ширина900 мм
  • Вес20,4 кг
  • Высота1480 мм

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