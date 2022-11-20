Фотография Зеркало 01666 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01666

4.4
Розничная ценаот 65 300 ₽
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Зеркало 01666
Зеркало 01666
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Зеркало 01666

4.4
65300 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина55 мм
  • Ширина900 мм
  • Вес30 кг
  • Высота2000 мм

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