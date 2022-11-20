Фотография Зеркало 01667 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01667

4.5
Розничная ценаот 100 600 ₽
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Зеркало 01667
Зеркало 01667
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Зеркало 01667

4.5
100600 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина70 мм
  • Ширина900 мм
  • Вес34 кг
  • Высота2000 мм

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