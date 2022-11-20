Фотография Зеркало 01893 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01893

4.3
Розничная ценаот 42 500 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Зеркало 01893
Зеркало 01893
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Зеркало 01893

4.3
42500 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Зеркало 01904
Зеркало 01904
Следующий Зеркало 01899
Зеркало 01899

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина40 мм
  • Ширина730 мм
  • Вес10 кг
  • Высота950 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
13 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновые панели Берлин
Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Кемптон
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
398 ₽
Оптовая цена
4.6
Встраиваемый светильник Lightstar
Настоящее фото товара Подвесная люстра Imex KL Bronse, произведённого компанией ChiedoCover
4 432 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесная люстра Imex KL Bronse
Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam белая, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка напольная Clam белая
Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam черная, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка напольная Clam черная
Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam белая, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка напольная Clam белая, мрамор
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bellevue №7, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесной светильник Bellevue №7
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Касатка, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Парикмахерское кресло Касатка
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Карвиа, произведённого компанией ChiedoCover
15 390 ₽
Оптовая цена
5
Парикмахерское кресло Карвиа

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Зеркало 01667, произведённого компанией ChiedoCover
100 600 ₽
4.5
Зеркало 01667
Настоящее фото товара Зеркало 01666, произведённого компанией ChiedoCover
65 300 ₽
4.4
Зеркало 01666
Настоящее фото товара Зеркало 01665, произведённого компанией ChiedoCover
52 500 ₽
4.1
Зеркало 01665
Настоящее фото товара Зеркало 01664, произведённого компанией ChiedoCover
45 700 ₽
4.3
Зеркало 01664
Настоящее фото товара Зеркало 01663, произведённого компанией ChiedoCover
63 300 ₽
4.5
Зеркало 01663
Настоящее фото товара Зеркало 01662, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
4.4
Зеркало 01662
Настоящее фото товара Зеркало 01661, произведённого компанией ChiedoCover
52 100 ₽
4.7
Зеркало 01661
Настоящее фото товара Зеркало 01660, произведённого компанией ChiedoCover
47 500 ₽
4.4
Зеркало 01660
Настоящее фото товара Зеркало 01659, произведённого компанией ChiedoCover
30 000 ₽
4.5
Зеркало 01659
Настоящее фото товара Зеркало 01658, произведённого компанией ChiedoCover
37 300 ₽
5
Зеркало 01658