Фотография Зеркало 01899 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01899

4.8
Розничная ценаот 32 100 ₽
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Зеркало 01899
Зеркало 01899
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Зеркало 01899

4.8
32100 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина25 мм
  • Ширина820 мм
  • Вес8.4 кг
  • Высота820 мм

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