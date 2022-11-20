Фотография Зеркало 01904 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01904

4.5
Розничная ценаот 42 000 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Зеркало 01904
Зеркало 01904
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Зеркало 01904

4.5
42000 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Мокка Премиум
Стул Мокка Премиум
Следующий Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина40 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес8.5 кг
  • Высота1200 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
2 670 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
4.9
Стол Миллер 140
Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
2 560 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Настоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Вешалка напольная Worm черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка напольная Worm черная
Настоящее фото товара Вешалка напольная Spear, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка напольная Spear
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
4.1
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Фотис №1, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерское кресло Фотис №1
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Луна, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Парикмахерское кресло Луна
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Паркано, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Парикмахерское кресло Паркано

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван 43, произведённого компанией ChiedoCover
35 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 43
Настоящее фото товара Диван Бонд трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
88 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бонд трехместный
Настоящее фото товара Комплект Эдж, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект Эдж
Настоящее фото товара Пуф Эдж, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Эдж
Настоящее фото товара Пуф Буф Вуд березовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Буф Вуд березовый
Настоящее фото товара Пуф Буф Вуд дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Буф Вуд дуб
Настоящее фото товара Пуф Рабат леопард, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Рабат леопард
Настоящее фото товара Банкетка Рабат леопард, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Банкетка Рабат леопард
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Ревда леопард, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф с крышкой Ревда леопард
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф с крышкой Реймс