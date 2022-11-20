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Зеркало Альба Neopolitan Gold - фото 1Зеркало Альба Neopolitan Gold - фото 2

Зеркало Альба Neopolitan Gold

Артикул: CH-048-671
32 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина40 мм
  • Диаметр860 мм
  • Диаметр зеркала500 мм
  • Материалдерево, зеркало, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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