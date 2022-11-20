Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина40 мм
- Диаметр860 мм
- Диаметр зеркала500 мм
- Материалдерево, зеркало, пенополиуретан
- Цветзолотой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Гримерное зеркало с освещением
Зеркало настенное шестигранное Ray
Зеркало-солнце в серебрянной раме Брук
Зеркало-окно Black Provence Grande
Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold
Зеркало настенное серебристое
Зеркало круглое Аурелия
Зеркало-солнце Бланш, золото
Зеркало-окно круглое Вирджиния
Зеркало настенное, античное серебро
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Найроби
Зеркало Lummi
Зеркало Enkel мунгурское дерево
Деревянное зеркало, САРИКА
Напольное зеркало Элиза
Зеркало Эллисон Florentine SilverВ наличии 10 шт.
Зеркало Честер Gold
Зеркало в раме ТревизоВ наличии 10 шт.
Зеркало с бра ЭванВ наличии 5 шт.