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Зеркало Бут

Артикул: CH-048-812
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота800 мм
  • Материалдерево, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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