Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина50 мм
- Высота800 мм
- Материалдерево, пенополиуретан
- Цветзолотой
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