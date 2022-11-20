Характеристики товара
Описание
Указана цена за одно зеркало
Основные характеристики
- Ширина260/450 мм
- Глубина40 мм
- Высота260/450 мм
- МатериалМДФ, дерево, стекло
- Цветзолотой
Указана цена за одно зеркало
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Зеркало в золотой оправе
Зеркало настенное Box
Зеркало в деревянной раме, Базант
Круглое зеркало из массива, Ситара
Напольное зеркало Кингстон GoldВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Ар ДекоВ наличии 5 шт.
Венецианское зеркало МарджериВ наличии 5 шт.
Зеркало УрсулаВ наличии 3 шт.
Зеркало АаронВ наличии 3 шт.
Зеркало в раме ДитаВ наличии 10 шт.