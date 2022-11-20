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Зеркало Джуно

Артикул: CH-048-668
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Указана цена за одно зеркало

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Основные характеристики

  • Ширина200/400 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота200/400 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный

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