Характеристики товара
Описание
Указана цена за одно зеркало
Основные характеристики
- Ширина200/400 мм
- Глубина40 мм
- Высота200/400 мм
- МатериалМДФ, стекло
- Цветчерный
Указана цена за одно зеркало
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