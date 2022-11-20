Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1340 мм
- Ширина340 мм
- Глубина55 мм
- Вес16 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Чехол 23
Подвесной светильник Olivia №2
Журнальный стол 40*40 Таун золото стекло smoke
Консоль Таун 115*30 серебро
Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke
Журнальный стол 120*60 Таун серебро
Журнальный стол 120*60 Таун золото стекло smoke
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой