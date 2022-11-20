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Зеркало Enkel мунгурское дерево - фото 1Зеркало Enkel мунгурское дерево - фото 2

Зеркало Enkel мунгурское дерево

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1340 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина55 мм
  • Вес16 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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