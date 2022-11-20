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Зеркало Флора

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Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
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Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1740 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина360 мм
  • Материалмассив
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки22 кг

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