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Зеркало Гойя Florentine Silver - фото 1Зеркало Гойя Florentine Silver - фото 2

Зеркало Гойя Florentine Silver

Артикул: CH-048-694
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440/730 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота750/1050 мм
  • Материалдерево, пенополиуретан
  • Цветсеребряный

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