Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440/730 мм
- Глубина40 мм
- Высота750/1050 мм
- Материалдерево, пенополиуретан
- Цветсеребряный
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