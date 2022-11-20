Характеристики товара
Описание
Длина: 770 мм
Высота: 1070 мм
Глубина: 65 мм
Вес: 14 кг
Материал: ткань
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 770 мм
Высота: 1070 мм
Глубина: 65 мм
Вес: 14 кг
Материал: ткань
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Зеркало Шевалье 2
Стеновые панели Гамбург
Стеновые панели Бреста
Люстра Acqua 10
Подвесной светильник Erich №3
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 5/1
Тумба Шевалье 2
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 3