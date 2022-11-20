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Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне - фото 1Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне - фото 2

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

6 оценок
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Тумба Верона 3/2Д

Характеристики товара

Описание

Длина: 770 мм

Высота: 1070 мм

Глубина: 65 мм

Вес: 14 кг

Материал: ткань

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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