Характеристики товара
Описание
Длина: 770 мм
Высота: 1870 мм
Глубина: 65 мм
Вес: 28 кг
Материал: ткань
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 770 мм
Высота: 1870 мм
Глубина: 65 мм
Вес: 28 кг
Материал: ткань
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