Товар в корзине. Перейти
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне - фото 1Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне - фото 2Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне - фото 3Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне - фото 4Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне - фото 5

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Следующий Зеркало Шевалье
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Характеристики товара

Описание

Длина: 760 мм

Высота: 1060 мм

Глубина: 55 мм

Вес: 10.5 кг

Материал: ткань

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 1/3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 2

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
5

Стеновые панели Кемптон

Стеновые панели ИлаваНастоящее фото товара Стеновые панели Илава, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
11

Стеновые панели Илава

Настоящее фото товара Люстра Cecilia 10, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена
11

Люстра Cecilia 10

В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Roma №1, произведённого компанией ChiedoCover
44 190
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Roma №1

Настоящее фото товара Шкаф аптечный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Шкаф аптечный металлический

Настоящее фото товара Тумба Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
12

Тумба Шевалье 5

Тумбочка ШевальеНастоящее фото товара Тумбочка Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
14

Тумбочка Шевалье

Тумба Парма 2Настоящее фото товара Тумба Парма 2, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
10

Тумба Парма 2

Тумба Парма 3Настоящее фото товара Тумба Парма 3, произведённого компанией ChiedoCover
39 090
Оптовая цена
9

Тумба Парма 3

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден