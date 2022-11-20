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Зеркало Juice латунь - фото 1Зеркало Juice латунь - фото 2

Зеркало Juice латунь

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина80 мм
  • Вес2.8 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияЕвропа

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