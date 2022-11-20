Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина650 мм
- Глубина80 мм
- Вес2.8 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияЕвропа
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Подвесной светильник Uva №3
Стол Ванкувер
Журнальный стол Гекс, серебро
Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное
Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой
Чехол для стола 05, фиолетовый