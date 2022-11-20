Товар в корзине. Перейти
Зеркало Karlo латунь - фото 1Зеркало Karlo латунь - фото 2

Зеркало Karlo латунь

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало Juice латунь
Зеркало Juice латунь
Следующий Зеркало с полкой Benji
Зеркало Juice латунь

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес3.3 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают
Чехол 02Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
7

Чехол 02

Подстолье Классик 80 МНастоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
84Хит

Подстолье Классик 80 М

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
6

Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Palace 5 table, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена
15

Люстра Palace 5 table

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01109, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
12

Светильник подвесной KH01109

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99061
49 990 ₽Оптовая цена
12

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

В наличии 23 шт.
Журнальный стол 40*40 Кросс сереброНастоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Кросс серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99054
29 990 ₽Оптовая цена
6

Журнальный стол 40*40 Кросс серебро

В наличии 29 шт.
Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smokeНастоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99053
33 990 ₽Оптовая цена
6

Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke

В наличии 17 шт.
Журнальный стол 55*55 Кросс сереброНастоящее фото товара Журнальный стол 55*55 Кросс серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99053
35 990 ₽Оптовая цена
13

Журнальный стол 55*55 Кросс серебро

В наличии 17 шт.
Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smokeНастоящее фото товара Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99056
42 990 ₽Оптовая цена
10

Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke

В наличии 40 шт.
Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден