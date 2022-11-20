Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина700 мм
- Вес3.3 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Чехол 02
Подстолье Классик 80 М
Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Люстра Palace 5 table
Светильник подвесной KH01109
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное
Журнальный стол 40*40 Кросс серебро
Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke
Журнальный стол 55*55 Кросс серебро
Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke