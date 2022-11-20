Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина30 мм
- Диаметр1050 мм
- Диаметр зеркала430 мм
- Материалсталь
- Цветжелтый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Овальное зеркало Инвернесс
Круглое зеркало лофт, Лалита
Деревянное зеркало, САРИКА
Зеркало в деревянной раме, Базант
Круглое зеркало из массива, Ситара
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири АХРО
Зеркало Скандика, золото
Зеркало поворотное
Каркас зеркала Tower
Стол Tulip D90 белыйВ наличии 88 шт.
Стул Монарх, черный, черные ножкиВ наличии 36 шт.
Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)
Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркасВ наличии 50 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W
Стул Albert, кожа антрацит
Кресло Ribera, розовой
Зеркало в золотистой раме
Зеркало-окно Black Provence Grande
Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold
Зеркало в раме Бергамо Gold
Зеркало в раме Ар ДекоВ наличии 5 шт.
Зеркало Пьемонт Gold
Зеркало ЛурдесВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Кьяра Sky BlueВ наличии 5 шт.
Зеркало в раме Бертран GoldВ наличии 1 шт.
Зеркало "Вудроу"В наличии 20 шт.