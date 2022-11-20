Характеристики товара
Описание
Длина: 530 мм
Высота: 1030 мм
Глубина: 25 мм
Вес: 11.5 кг
Материал: бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 530 мм
Высота: 1030 мм
Глубина: 25 мм
Вес: 11.5 кг
Материал: бук
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Зеркало Шевалье 2
Стеновые панели Гамбург
Стеновые панели Калумет
Люстра Stein 8
Тумба Хельга 6/1
Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
Тумба Лотос 2
Тумба Классика 2
Тумба с распашной дверцей Верона Д