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Зеркало круглое 60, Нарок

Артикул: CH-051-562
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр600 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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