Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр600 мм
- МатериалМДФ
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Овальное зеркало Инвернесс
Круглое зеркало лофт, Лалита
Деревянное зеркало, САРИКА
Зеркало в деревянной раме, Базант
Круглое зеркало из массива, Ситара
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири
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Зеркало Скандика, золото
Зеркало Скандика, черное
Зеркало поворотное
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Стол TURIN квадратный ажурный
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Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный
Стол обеденный Интерно, малахитовый мрамор
Стол Jilianna, лофт
Консоль Дарго