Фотография Зеркало круглое Мишель от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало круглое Мишель

4.7
Оптовая цена
от 28 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало круглое Мишель
Зеркало круглое Мишель
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Зеркало круглое Мишель

4.7
28190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес8.5 кг
  • Высота880 мм
  • Ширина880 мм
  • Толщина30 мм

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