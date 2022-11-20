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Зеркало Lummi

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Пуф АЛЛЕН

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Ширина230 мм
  • Глубина30 мм
  • Вес0.63 кг
  • Цветсеребряный, бежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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