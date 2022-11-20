Товар в корзине. Перейти
Зеркало Марайа Silver - фото 1Зеркало Марайа Silver - фото 2

Зеркало Марайа Silver

Артикул: CH-048-816
49 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало Портердейл White
Зеркало Портердейл White
Следующий Зеркало Кантон
Зеркало Портердейл White

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина40 мм
  • Диаметр890 мм
  • Диаметр зеркала390 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
32

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
42

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
38

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
34

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
45

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
46

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
32

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
50

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
47

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
47

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bellevue №7, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
45

Подвесной светильник Bellevue №7

В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Бон экокожа, коричневыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
67

Стул Бон экокожа, коричневый

В наличии 26 шт.
Распродажа
Стул Флекс велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
90

Стул Флекс велюр тёмно-серый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01142, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
57

Светильник подвесной KH01142

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон белое масло, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
45

Стул Ковель дуб, тон белое масло

Стул барный пластиковый Divo, синийНастоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
60

Стул барный пластиковый Divo, синий

Стул пластиковый Ginevra, зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
49

Стул пластиковый Ginevra, зеленый

Другие товары из раздела зеркала

Настоящее фото товара Зеркало в золотой оправе, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790
30

Зеркало в золотой оправе

Зеркало настенное шестигранное RayНастоящее фото товара Зеркало настенное шестигранное Ray, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
41

Зеркало настенное шестигранное Ray

Зеркало Enkel мунгурское деревоНастоящее фото товара Зеркало Enkel мунгурское дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена
35

Зеркало Enkel мунгурское дерево

Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектомНастоящее фото товара Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
43

Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом

Зеркало в круглой раме Эштон GoldНастоящее фото товара Зеркало в круглой раме Эштон Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
Оптовая цена
47

Зеркало в круглой раме Эштон Gold

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Зеркало Велингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
42

Зеркало Велингтон

Напольное зеркало БуатьеНастоящее фото товара Напольное зеркало Буатье, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
30

Напольное зеркало Буатье

Зеркало АаронНастоящее фото товара Зеркало Аарон, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
48

Зеркало Аарон

В наличии 3 шт.
Зеркало в раме ДитаНастоящее фото товара Зеркало в раме Дита, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
35

Зеркало в раме Дита

В наличии 10 шт.
Зеркало Скандика, черноеНастоящее фото товара Зеркало Скандика, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
47

Зеркало Скандика, черное

Товар в корзине

Зеркало Марайа Silver
Зеркало Марайа Silver
от 36 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bellevue №7, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
45

Подвесной светильник Bellevue №7

В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Бон экокожа, коричневыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
67

Стул Бон экокожа, коричневый

В наличии 26 шт.
Распродажа
Стул Флекс велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
90

Стул Флекс велюр тёмно-серый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01142, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
57

Светильник подвесной KH01142