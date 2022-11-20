Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450/850 мм
- Глубина110 мм
- Высота1450/1930 мм
- Материалдерево, стекло, пенополиуретан
- Цветсеребряный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Зеркало напольное Virtuos, белый
Зеркало напольное Virtuos, венге
Зеркало напольное Virtuos, орех
Зеркало напольное Virtuos, береза с эффектом
Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом
Зеркало Bauhaus by Varya Schuka
Зеркало подвесное Bauhaus с полочкой
Большое зеркало Woodi
Зеркало Woodi
Зеркало Woodi малое в шпоне
Стул Oden светло-серый x2
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Тележка для прачечной, ТП 17
Стул полубарный Albert, бархат бежевый
Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, серый
Зеркало Лотос 3
Зеркало Найроби
Зеркало Maela черное
Зеркало Джуно
Зеркало Марсель Westminster Gold
Зеркало в раме Ланкастер Antique GoldВ наличии 7 шт.
Зеркало в раме ТревизоВ наличии 10 шт.
Зеркало Велингтон
Зеркало в раме ДжасперВ наличии 2 шт.
Зеркало поворотное