Товар в корзине. Перейти
Зеркало Меривейл Florentine Silver - фото 1Зеркало Меривейл Florentine Silver - фото 2

Зеркало Меривейл Florentine Silver

Артикул: CH-048-680
41 оценка
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver
Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver
Следующий Зеркало Меривейл Ludwigs Gold
Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450/850 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота1450/1930 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Зеркало напольное Virtuos, белыйНастоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
49

Зеркало напольное Virtuos, белый

Зеркало напольное Virtuos, венгеНастоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
49

Зеркало напольное Virtuos, венге

Зеркало напольное Virtuos, орехНастоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
30

Зеркало напольное Virtuos, орех

Настоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
34

Зеркало напольное Virtuos, береза с эффектом

Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектомНастоящее фото товара Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
43

Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом

Зеркало Bauhaus by Varya SchukaНастоящее фото товара Зеркало Bauhaus by Varya Schuka, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
48

Зеркало Bauhaus by Varya Schuka

Настоящее фото товара Зеркало подвесное Bauhaus с полочкой, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
37

Зеркало подвесное Bauhaus с полочкой

Большое зеркало WoodiНастоящее фото товара Большое зеркало Woodi, произведённого компанией ChiedoCover
37 690
Оптовая цена
40

Большое зеркало Woodi

Зеркало WoodiНастоящее фото товара Зеркало Woodi, произведённого компанией ChiedoCover
41 990
Оптовая цена
39

Зеркало Woodi

Зеркало Woodi малое в шпонеНастоящее фото товара Зеркало Woodi малое в шпоне, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена
30

Зеркало Woodi малое в шпоне

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Oden светло-серый x2Настоящее фото товара Стул Oden светло-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
38

Стул Oden светло-серый x2

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
48

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack

Настоящее фото товара Тележка для прачечной, ТП 17, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
31

Тележка для прачечной, ТП 17

Стул полубарный Albert, бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Albert, бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 900
Оптовая цена
44

Стул полубарный Albert, бархат бежевый

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, серыйНастоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от68 390
Оптовая цена
50

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, серый

Другие товары из раздела зеркала

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
50

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Найроби, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
46

Зеркало Найроби

Зеркало Maela черноеНастоящее фото товара Зеркало Maela черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
40

Зеркало Maela черное

Зеркало ДжуноНастоящее фото товара Зеркало Джуно, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
45

Зеркало Джуно

Зеркало Марсель Westminster GoldНастоящее фото товара Зеркало Марсель Westminster Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена
48

Зеркало Марсель Westminster Gold

Зеркало в раме Ланкастер Antique GoldНастоящее фото товара Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от76 190
Оптовая цена
30

Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold

В наличии 7 шт.
Зеркало в раме ТревизоНастоящее фото товара Зеркало в раме Тревизо, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена
48

Зеркало в раме Тревизо

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Зеркало Велингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
42

Зеркало Велингтон

Зеркало в раме ДжасперНастоящее фото товара Зеркало в раме Джаспер, произведённого компанией ChiedoCover
от48 290
Оптовая цена
43

Зеркало в раме Джаспер

В наличии 2 шт.
Зеркало поворотноеНастоящее фото товара Зеркало поворотное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
30

Зеркало поворотное

Товар в корзине

Зеркало Меривейл Florentine Silver
Зеркало Меривейл Florentine Silver
от 93 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Oden светло-серый x2Настоящее фото товара Стул Oden светло-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
38

Стул Oden светло-серый x2

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
48

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack

Настоящее фото товара Тележка для прачечной, ТП 17, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
31

Тележка для прачечной, ТП 17

Стул полубарный Albert, бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Albert, бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 900
Оптовая цена
44

Стул полубарный Albert, бархат бежевый