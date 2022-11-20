Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450/850 мм
- Глубина110 мм
- Высота1450/1930 мм
- МатериалМДФ, дерево, зеркало, пенополиуретан
- Цветзолотой
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