Фотография Зеркало настенное, античное серебро от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало настенное, античное серебро

4.3
Оптовая цена
от 18 090 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало настенное, античное серебро
Зеркало настенное, античное серебро
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Зеркало настенное, античное серебро

4.3
18090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес5 кг
  • Высота890 мм
  • Ширина610 мм
  • Толщина35 мм

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