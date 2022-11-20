Товар в корзине. Перейти
Зеркало настенное Box - фото 1Зеркало настенное Box - фото 2

Зеркало настенное Box

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало напольное большое Гарден
Зеркало напольное большое Гарден
Следующий Зеркало настенное Камни
Зеркало напольное большое Гарден

Характеристики товара

Описание

Высота: 2000 мм

Ширина: 1000 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают
Стеновые панели Версаль треугольникНастоящее фото товара Стеновые панели Версаль треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
10

Стеновые панели Версаль треугольник

Стеновые панели КулвиллНастоящее фото товара Стеновые панели Кулвилл, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
5

Стеновые панели Кулвилл

Настоящее фото товара Люстра подвесная Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
15

Люстра подвесная Дрезден

Настоящее фото товара Подвесной светильник Zamoza by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Zamoza by Romatti

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №4, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
10

Встраиваемый светильник Gyps Classic №4

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 321, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
8

Вешалка костюмная Галант 321

Настоящее фото товара Вешалка костюмная Д 10, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
14

Вешалка костюмная Д 10

Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 331 Фрау, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
9

Вешалка костюмная Галант 331 Фрау

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден