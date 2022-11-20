Фотография Зеркало настенное круглое Лорентин Роуз от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало настенное круглое Лорентин Роуз

4.4
Оптовая цена
от 3 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало настенное круглое Лорентин Роуз
Зеркало настенное круглое Лорентин Роуз
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Зеркало настенное круглое Лорентин Роуз

4.4
3990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес30 кг
  • Высота610 мм
  • Ширина610 мм
  • Толщина30 мм

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