Характеристики товара
Описание
Высота: 1200 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 1200 мм
Ширина: 700 мм
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Бордо квадрат
Люстра Ideal Lux Mr Jack
Подвесной светильник Telford №1
Вешалка костюмная Галант 356
Вешалка костюмная Галант 351
Вешалка костюмная Галант 354
Напольная вешалка Рыба
Напольная вешалка Рыба розовая