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Зеркало настенное Виолончель - фото 1Зеркало настенное Виолончель - фото 2

Зеркало настенное Виолончель

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Зеркало настенное Art

Характеристики товара

Описание

Высота: 1160 мм

Ширина: 580 мм

Толщина: 40 мм

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