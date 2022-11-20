Характеристики товара
Описание
Высота: 1160 мм
Ширина: 580 мм
Толщина: 40 мм
Высота: 1160 мм
Ширина: 580 мм
Толщина: 40 мм
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стеновые панели Калумет
Стеновые панели Бордо квадрат
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Астери: Клевер
Вешалка костюмная Галант 353
Вешалка костюмная Галант 360
Вешалка костюмная Галант 343