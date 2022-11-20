Фотография Зеркало-окно Black Provence Grande от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало-окно Black Provence Grande

4.6
Оптовая цена
от 20 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало-окно Black Provence Grande
Зеркало-окно Black Provence Grande
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Зеркало-окно Black Provence Grande

4.6
20490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес6 кг
  • Высота790 мм
  • Ширина790 мм
  • Толщина50 мм

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