Характеристики товара
Описание
Длина: 570 мм
Высота: 990 мм
Глубина: 120 мм
Вес: 16.3 кг
Материал: мдф, экокожа
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 570 мм
Высота: 990 мм
Глубина: 120 мм
Вес: 16.3 кг
Материал: мдф, экокожа
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