Характеристики товара
Описание
Длина: 570 мм
Высота: 1480 мм
Вес: 15 кг
Материал: мдф, экокожа
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 570 мм
Высота: 1480 мм
Вес: 15 кг
Материал: мдф, экокожа
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