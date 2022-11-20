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Зеркало Парма 6 - фото 1

Зеркало Парма 6

9 оценок
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Зеркало Парма 5/1

Характеристики товара

Описание

Длина: 570 мм

Высота: 1940 мм

Глубина: 350 мм

Вес: 21.6 кг

Материал: мдф, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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