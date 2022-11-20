Характеристики товара
Описание
Материал:
Каркас — круглая труба 16 мм, крашеная;
Полочка — МДФ, краска; зеркало 4 мм
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина480 мм
- Глубина100 мм
- Вес4 кг
Материал:
Каркас — круглая труба 16 мм, крашеная;
Полочка — МДФ, краска; зеркало 4 мм
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
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