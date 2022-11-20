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Зеркало подвесное Bauhaus с полочкой - фото 1

Зеркало подвесное Bauhaus с полочкой

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Зеркало Bauhaus by Varya Schuka

Характеристики товара

Описание

Материал:

Каркас — круглая труба 16 мм, крашеная;

Полочка — МДФ, краска; зеркало 4 мм

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина100 мм
  • Вес4 кг

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