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Зеркало-полка Акрюм, массив дуба - фото 1Зеркало-полка Акрюм, массив дуба - фото 2Зеркало-полка Акрюм, массив дуба - фото 3Зеркало-полка Акрюм, массив дуба - фото 4Зеркало-полка Акрюм, массив дуба - фото 5Зеркало-полка Акрюм, массив дуба - фото 6

Зеркало-полка Акрюм, массив дуба

Артикул: CH-051-036
15 оценок
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Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина130 мм
  • Высота640 мм
  • Материалдуб, МДФ
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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