Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина130 мм
- Высота640 мм
- Материалдуб, МДФ
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стол обеденный Кобург шампань
Диван Lorraine
Диван Danielle
Диван Майк с каждодневным механизмом
Стол письменный Simple 3 90*60 белый
Офисное кресло CC62, кожзам черный
Кресло пластиковое Air XL, черный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный