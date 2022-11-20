Фотография Зеркало прямоугольное Вивьен от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало прямоугольное Вивьен

4.5
Оптовая цена
от 22 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало прямоугольное Вивьен
Зеркало прямоугольное Вивьен
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Зеркало прямоугольное Вивьен

4.5
22190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес8 кг
  • Высота1000 мм
  • Ширина750 мм
  • Толщина25 мм

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