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Зеркало Реформ - фото 1

Зеркало Реформ

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Тумба Кремона
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина800 мм
  • Материалдерево, зеркало

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