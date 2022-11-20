Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1640 мм
- Ширина400 мм
- Глубина350 мм
- Вес5.5 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стул Кьявари Золото, деревянный
Встраиваемый светильник Gyps Classic №5
Люстра Глория
Стул Вольтер Дуэль
Консоль Кросс 115*30 серебро
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke
Журнальный стол 120*60 Кросс серебро
Журнальный стол 120*60 Кросс золото стекло smoke
Журнальный стол 40*40 Таун серебро