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Зеркало с полкой Benji - фото 1Зеркало с полкой Benji - фото 2

Зеркало с полкой Benji

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1640 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес5.5 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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