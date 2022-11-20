Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина45 мм
- Высота1200 мм
- МатериалМДФ, зеркало
- Цветсеребряный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Овальное зеркало Инвернесс
Круглое зеркало лофт, Лалита
Деревянное зеркало, САРИКА
Зеркало в деревянной раме, Базант
Круглое зеркало из массива, Ситара
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири АХРО
Зеркало Скандика, золото
Зеркало поворотное
Каркас зеркала Tower
Стол журнальный ГэтсбиВ наличии 22 шт.
Кресло пластиковое складное Darsena, антрацит
Диван угловой Шерлок Макси
Уличный настенный поворотный светильник IP44 Paulmann Ace
Стул Franco, бархат бежевый
Портленд Кресло тканевое молочноеВ наличии 1 шт.
Зеркало Лотос 1
Зеркало Верона
Прямоугольное зеркало в золотой рамке
Зеркало в серебристой раме
Напольное зеркало Уилшир SilverВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Лидс Florentine SilverВ наличии 10 шт.
Зеркало ЛурдесВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Франческо neopolitan gold
Зеркало в раме ВернерВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме КомоВ наличии 10 шт.