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Зеркало с широким фацетом Ребекка

Артикул: CH-048-684
32 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина45 мм
  • Высота1200 мм
  • МатериалМДФ, зеркало
  • Цветсеребряный

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