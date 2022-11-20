Характеристики товара
Описание
Длина: 500 мм
Высота: 990 мм
Вес: 8.3 кг
Материал: мдф, экокожа
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 500 мм
Высота: 990 мм
Вес: 8.3 кг
Материал: мдф, экокожа
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