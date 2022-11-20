Товар в корзине. Перейти
Зеркало Шевалье 1/3 - фото 1Зеркало Шевалье 1/3 - фото 2Зеркало Шевалье 1/3 - фото 3

Зеркало Шевалье 1/3

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/1
Следующий Зеркало Шевалье 2
Зеркало Шевалье 1/1

Характеристики товара

Описание

Длина: 980 мм

Высота: 990 мм

Вес: 12 кг

Материал: мдф, экокожа

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 2

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена
9

Стеновые панели Гамбург

Стеновые панели Версаль треугольникНастоящее фото товара Стеновые панели Версаль треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
10

Стеновые панели Версаль треугольник

Настоящее фото товара Подвесной светильник Haze №2, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Haze №2

В наличии 50 шт.
Тумба Классика 4Настоящее фото товара Тумба Классика 4, произведённого компанией ChiedoCover
81 690
Оптовая цена
10

Тумба Классика 4

Тумба Классика 4/1Настоящее фото товара Тумба Классика 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
81 690
Оптовая цена
8

Тумба Классика 4/1

Тумба Империя 4 Настоящее фото товара Тумба Империя 4 , произведённого компанией ChiedoCover
84 290
Оптовая цена
10

Тумба Империя 4

Тумба ШевальеНастоящее фото товара Тумба Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена
8

Тумба Шевалье

Тумба Шевалье 4Настоящее фото товара Тумба Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
7

Тумба Шевалье 4

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден