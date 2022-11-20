Товар в корзине. Перейти
Зеркало Шевалье 2 - фото 1

Зеркало Шевалье 2

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало Шевалье 1/3
Зеркало Шевалье 1/3
Следующий Зеркало Шевалье 4
Зеркало Шевалье 1/3

Характеристики товара

Описание

Длина: 500 мм

Высота: 990 мм

Вес: 8.3 кг

Материал: мдф, экокожа

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают
Стеновые панели КулвиллНастоящее фото товара Стеновые панели Кулвилл, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
5

Стеновые панели Кулвилл

Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
11

Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48

Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48Настоящее фото товара Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
11

Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48

Настоящее фото товара Люстра Palace 42 table, произведённого компанией ChiedoCover
от519 900
Оптовая цена
6

Люстра Palace 42 table

Настоящее фото товара Подвесной светильник Ring №2, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Ring №2

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Тумба Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
12

Тумба Шевалье 5

Тумбочка ШевальеНастоящее фото товара Тумбочка Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
14

Тумбочка Шевалье

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден