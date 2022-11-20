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Зеркало Шевалье 4 - фото 1Зеркало Шевалье 4 - фото 2

Зеркало Шевалье 4

14 оценок
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Зеркало Шевалье 2

Характеристики товара

Описание

Длина: 500 мм

Высота: 1480 мм

Вес: 13.3 кг

Материал: мдф, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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