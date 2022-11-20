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Зеркало Шевалье 5 - фото 1

Зеркало Шевалье 5

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Зеркало Шевалье 4/1

Характеристики товара

Описание

Длина: 500 мм

Высота: 1935 мм

Глубина: 350 мм

Вес: 18.6 кг

Материал: мдф, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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