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Зеркало Шевалье 5/1 - фото 1Зеркало Шевалье 5/1 - фото 2

Зеркало Шевалье 5/1

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 500 мм

Высота: 1935 мм

Глубина: 350 мм

Вес: 24.4 кг

Материал: мдф, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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