Фотография Зеркало-солнце в серебрянной раме Брук от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало-солнце в серебрянной раме Брук

4.2
Оптовая цена
от 24 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало-солнце в серебрянной раме Брук
Зеркало-солнце в серебрянной раме Брук
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Зеркало-солнце в серебрянной раме Брук

4.2
24190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес2.5 кг
  • Высота1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Толщина30 мм

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